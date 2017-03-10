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Турист из России скончался в день прилета на Пхукет

Врачам не удалось спасти жизнь 55-летнего россиянина, почувствовавшего серьезное недомогание после заселения в отель.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Марта 2017 12:01:17

Персонал больницы Thalang Hospital пока не установил, от чего скончался россиянин.
Персонал больницы Thalang Hospital пока не установил, от чего скончался россиянин.

Полиция подтвердила информацию о смерти россиянина Сергея Хомутинникова, который вместе с супругой Татьяной прилетел на остров 9 марта и сразу после заселения в отель почувствовал серьезное недомогание.

Как рассказал капитан Супорн Муангкхай из полиции Таланга, семейная пара заселилась в одну из гостиниц Банг-Тао в 14:30. Вскоре после этого Татьяна Хомутнникова обратилась на стойку регистрации и рассказала дежурному сотруднику, что ее муж страдает от сильной головной боли.

«Когда же господин Хомутинников потерял сознание в номере, они вызвали спасатели, а те – скорую помощь», – рассказал капитан Муангкхай.

«По дороге в больницу он еще дышал, но когда скорая помощь прибыла, врачам оставалось лишь констатировать смерть», – добавил офицер.

Врачи пока не установили, от чего скончался россиянин. Медики говорят, что пообщались с супругой покойного, но диалог свелся к обмену «базовой информацией». Врачи ждут переводчика, который поможет им детально опросить Хомутинникову.

«Мы проинформировали российское консульство о смерти господина Хомутинникова», – сообщил капитан Муангкхай.

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