Турист из России найден мертвым в отеле на Пхукете
Россиянин был обнаружен повесившимся в номере одного из отелей на пляже Най-Янг в четверг, 1 июня.
Иккапоп Тхонгтуб
5 Июня 2017 11:56:36
Персонал отеля обнаружил трупа постояльца около 17:40. Сотрудники гостиницы рассказали, что во второй половине дня горничная пришла убраться в номере, но не смогла попасть внутрь, поскольку дверь была заперта. Попасть в комнату удалось через балкон.
Из комментария полиции Саку не очевидно, присутствовали ли правоохранители в момент обнаружения тела на месте событий или прибыли позже.
Правоохранители не обнаружили в номере россиянина следов борьбы или улик, указывающих на насильственную смерть. Однако, по словам лейтенанта Тханакарна Аучанаратсами, расследование пока не завершено. Погибший был опознан как 42-летний Тимофей Краснов.
«Сотрудники российского посольства были проинформированы о его смерти», – заявил лейтенант Аучанаратсами.