The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Турист из России найден мертвым в отеле на Пхукете

Россиянин был обнаружен повесившимся в номере одного из отелей на пляже Най-Янг в четверг, 1 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Июня 2017 11:56:36

На месте событий полиция обнаружила пакет из магазина «Декатлон» с нераспакованным мотком веревки, аналогичным той, на которой повесился россиянин. Фото: Туристическая полиция Пхукета
На месте событий полиция обнаружила пакет из магазина «Декатлон» с нераспакованным мотком веревки, аналогичным той, на которой повесился россиянин. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Персонал отеля обнаружил трупа постояльца около 17:40. Сотрудники гостиницы рассказали, что во второй половине дня горничная пришла убраться в номере, но не смогла попасть внутрь, поскольку дверь была заперта. Попасть в комнату удалось через балкон.

Из комментария полиции Саку не очевидно, присутствовали ли правоохранители в момент обнаружения тела на месте событий или прибыли позже.

Правоохранители не обнаружили в номере россиянина следов борьбы или улик, указывающих на насильственную смерть. Однако, по словам лейтенанта Тханакарна Аучанаратсами, расследование пока не завершено. Погибший был опознан как 42-летний Тимофей Краснов.

«Сотрудники российского посольства были проинформированы о его смерти», – заявил лейтенант Аучанаратсами.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.