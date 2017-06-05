Турист из России найден мертвым в отеле на Пхукете

Россиянин был обнаружен повесившимся в номере одного из отелей на пляже Най-Янг в четверг, 1 июня.

5 Июня 2017 11:56:36

На месте событий полиция обнаружила пакет из магазина «Декатлон» с нераспакованным мотком веревки, аналогичным той, на которой повесился россиянин. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Персонал отеля обнаружил трупа постояльца около 17:40. Сотрудники гостиницы рассказали, что во второй половине дня горничная пришла убраться в номере, но не смогла попасть внутрь, поскольку дверь была заперта. Попасть в комнату удалось через балкон.

Из комментария полиции Саку не очевидно, присутствовали ли правоохранители в момент обнаружения тела на месте событий или прибыли позже.

Правоохранители не обнаружили в номере россиянина следов борьбы или улик, указывающих на насильственную смерть. Однако, по словам лейтенанта Тханакарна Аучанаратсами, расследование пока не завершено. Погибший был опознан как 42-летний Тимофей Краснов.

«Сотрудники российского посольства были проинформированы о его смерти», – заявил лейтенант Аучанаратсами.