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Турист из Китая скончался во время экскурсии к острову Рача-Яй

Полиция изучает обстоятельства смерти 62-летнего жителя Шанхая, скончавшегося на экскурсии в субботу, 22 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2017 11:16:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщили журналистам в полиции Чалонга, 62-летний Чэнь Ханшэн в составе группы туристов прибыл к острову Рача-Яй около 13:30, после чего отдыхающие отправились плавать. Что именно произошло с китайцем после этого, пока не установлено.

«Господин Чэнь был без сознания. Мы подняли его на борт лодки, и капитан провел сердечно-легочную реанимацию. Затем на борту спидбота Yamila 5 господин Чэнь был отправлен на Пхукет, но по пути он скончался», – рассказал сопровождавший туристов гид Сутхи Маливан. По его словам, все туристы, включая Чэня Ханшэна, были в спасательных жилетах.

В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины и выясняет, что могло стать причиной гибели иностранца. Родственники Чэня Ханшэна и посольство КНР в Таиланде поставлены в известность о произошедшем.

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