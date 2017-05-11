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Турист из Китая пострадал на пляже в Патонге

Спасатели полагают, что иностранца ужалил скат, врачи считают, что он мог столкнуться с мечехвостом.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Мая 2017 12:16:23

Во второй половине дня 9 мая в больницу Patong Hospital был доставлен китайский турист Ли Гуанвей. У 28-летнего мужчины были проблемы с дыханием и кровоточащая рана в области ступни, которую он получил во время купания в море.

Спасатели рассказали, что мужчина находился в воде неподалеку от берега и в какой-то момент позвал на помощь. Лайфгарды помогли ему выбраться на берег, обработали рану и вызвали парамедиков из Kusoldharm Foundation.

«Ли сказал, что не видел, как именно получил рану, но мы полагаем, что это мог быть скат-хвостокол. Скаты любят закапываться в песок на мелководье после дождя, когда вода мутная и в ней образуются завихрения. В прошлом году один турист был ужален скатом, а мистер Ли – первый в этом году», – рассказал «Новостям Пхукета» один из лайфгардов, оказывавших помощь китайцу.

В больнице, впрочем, полагают, что турист мог столкнуться не со скатом, а с другим представителем морской фауны – крабом-мечехвостом. Об этом медики рассказали сотрудникам полиции, которые пришли осведомиться о состоянии иностранца. Сам Ли Гуанвей уже выписан из больницы.

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