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Турист из Германии упал с крыши отеля в Патонге

Полиция в настоящий момент выясняет, было ли падение случайным или предумышленным.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2017 10:40:34

Гражданин Германии Бенрхард Шартл был госпитализирован 20 февраля после того, как упал с крыши восьмиэтажного отеля в Патонге.

Как рассказал «Новостям Пхукета» подполковник полиции Вирапхонг Ракхито, инцидент произошел на Soi Sansabai около 17:30 вечера. Мужчина упал с высоты восьми этажей, после чего приземлился на крышу уличного кафе, пробил ее и рухнул на бетонный пол заведения. Крыша смягчила удар, и к моменту прибытия помощи иностранец находился в сознании и мог общаться с парамедиками.

«Он получил несколько серьезных травм включая перелом руки», – отметил подполковник Ракхито.

В настоящий момент иностранец находится в больнице Patong Hospital. По словам полиции, мужчина прибыл в Таиланд с туристическими целями, но в отеле проживал не один, а с тайской подругой. Персонал гостинице утверждает, что турист регулярно употреблял спиртное.

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