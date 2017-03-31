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Турист из Австралии погиб в аварии на Пхукете

Скутер австралийца столкнулся с бетономешалкой к югу от Патонга, спасти жизнь иностранца не удалось.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Марта 2017 11:01:31

Фото: Patong Police
Фото: Patong Police

Полиция и спасатели получили сообщение о дорожной аварии и пляжа Трай-Транг около 18:45 вечера 30 марта. Прибывшие на место событий специалисты обнаружили одного пострадавшего, 49-летнего австралийца из Нового Южного Уэльса. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, спасти туриста парамедикам не удалось.

По данным полиции, погибший с понедельника проживал в отеле Baan Laimai Patong Beach Resort, покинуть его он должен был 1 апреля. Скутер мужчина арендовал в одном из мотопрокатов неподалеку от отеля.

Правоохранительные органы пока не озвучили обстоятельства аварии, в которой погиб иностранец. На звонки корреспондента «Новостей Пхукета» утром 31 марта никто в полицейском участке Патонга не ответил. Однако уже известно имя водителя бетономешалки, за рулем грузовика находился 39-летний Сакон Срипрасит.

Консульство Австралии на Пхукете было уведомлено о произошедшем. Имя погибшего не раскрывается до уведомления его родственников.

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