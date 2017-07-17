Турист и водитель тук-тука оштрафованы за уличную драку

Полиция не будет принимать дополнительных мер в отношении таксиста и его пассажира, после того как оба заплатили по 2000 бат штрафа за устроенную на улице драку.

17 Июля 2017 13:48:33

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Драка между водителем тук-тука Бурином Сукхонтхаротом и американским туристом Николасом Мартином Де Хааном произошла около 5:00 утра воскресенья, 16 июля, у отеля Poppa Palace на Soi Jintana в Патонге.Бытовой инцидент привлек внимание после того, как запись потасовки была выложена в социальные сети и стала вирусной.

На выложенном в сети ролике видно двух дерущихся мужчин и лежащую на земле женщину. Запись начинается, когда иностранец и таксист уже дерутся. Что именно произошло с женщиной (полиция назвала ее 25-летней Эммой Франсе из Англии), по видео понять невозможно.

Когда наряд полиции прибыл на место событий, водителя тук-тука там уже не было, однако установить его личность не составило труда. Вечером 16 июля шофер и турист встретились в полицейском участке, пожали друг другу руки и разрешили конфликт. Как выяснилось, причиной спора и драки стали 200 бат.

Таксист Бурин Сукхонтхарот рассказал, что Николас и Эмма взяли тук-тук у Бангла-Роуд и попросили отвезти их на на Soi Jintana. Однако четко условиться о цене водитель и пассажиры не смогли. Таксист был уверен, что клиенты согласились на 200 бат за машину, тогда как Николас полагал, что речь шла о 20 батах с каждого.

«Я пытался объяснить, что стоимость поездки – 200 бат, а не 40, но мистер Хаан был пьян и отказывался платить. Между нами началась ссора, а затем – драка. Я признаю, что ударил его в лицо», – заявил Бурин.

Версия американца с историей таксиста совпала.

«Перед тем, как сесть в тук-тук, я спросил, сколько будет стоить поездка. Я думал, что цена – 20 бат с человека, так что заплатил 40 за нас двоих. Я признаю, что был пьян и ударил Бурина», – заявил турист.

Что именно произошло с Эммой и как она оказалась на земле, до сих пор неизвестно. Также не уточняется, кто из двух мужчин первым перешел от слов к применению силы.

Подполковник Сакса Кхомсакорн из полицейского участка Патонга подтвердил, что Бурин и Николас были оштрафованы на 2000 бат каждый за драку в общественном месте. Кроме того, информацию о том, что таксист был замешан в подобном инциденте, передали в пхукетский офис Департамента наземного транспорта, который контролирует выдачу лицензий водителям такси.

Отдельно подполковник Кхомсакорн призвал водителей такси держать эмоции под контролем и разрешать все конфликты при помощи слов, а если это невозможно – вызывать полицию.

«Пожалуйста, не теряйте самообладание и не применяйте физическую силу. Это вредит туристическому имиджу провинции и всей страны», – заявил подполковник.