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Турагентства Таиланда готовят тур по Европе

Ассоциация туристических агентов Таиланда (АТТА) планирует провести серию роуд-шоу в Европе и увеличить число посещаемых отраслевых ярмарок в европейских странах.

Новости Пхукета

5 Июня 2017 17:41:31

Фото: Туристическое управление Таиланда
Фото: Туристическое управление Таиланда

О планах по увеличению маркетинговой активности в Европе объявила на ежемесячной встрече ассоциации вице-президент АТТА Мингкван Метмоули, сообщает TTR Weekly.

«Чтобы открыть возможности на новых рынках, ассоциация организует серию роуд-шоу в Европе, посетив Прагу в Чехии и Будапешт в Венгрии 12-15 сентября», – заявила она.

По ее словам, рынок выездного туризма в Европе остается «вялым» из-за замедления роста местных экономик и политической неопределенности в преддверии выборов в ряде стран, однако в сравнении с другими потребительскими отраслями туризм чувствует себя неплохо.

Также госпожа Метмоули отметила, что против тайского турбизнеса играют обменные курсы валют, из-за изменения которых Таиланд сейчас на 25% дороже для европейцев, чем два года назад.

Как отметила вице-президент АТТА, вслед за Восточной Европой роуд-шоу пройдет во Франции и Люксембурге (18-22 сентября), а также России и скандинавских странах (1-4 ноября). Кроме того, планируется участие ассоциации в выставке World Travel Mart в Лондоне (6-8 ноября), в ITB Berlin в германской столице (7-11 марта следующего года), в Arabian Travel Market в эмирате Дубай (22-25 апреля) и в Asean Tourism Forum в Чианг-Мае (22-26 марта).

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