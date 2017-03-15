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Тук-тук с пассажиром-иностранцем сбил трех человек в Бангкоке

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП, произошедшего утром 14 марта на Sukhumvit Soi 10 в Бангкоке.

Новости Пхукета

15 Марта 2017 09:05:47

Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post
Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, трехколесный тук-тук одного из пятизвездочных отелей потерял управление и врезался в группу людей, стоявших у входа в жилой комплекс Baan Siri Sukhumvit Condominium в тайской столице.

Полиция получила сообщение об инциденте около 9:30 утра. Прибывший на место событий наряд обнаружил одного погибшего и трех пострадавших. Погибший был опознан как 45-летний Чинават Пилачай, работавший водителем такси в системе Uber. Пострадали в аварии 43-летний Бунвичай Насали (также таксист Uber), 30-летний Рин Яджана (охранник кондо) и 28-летний Ванчай Ноккэу (водитель тук-тука).

По словам господина Ноккэу, к аварии привела поломка передней вилки тук-тука во время движения. Отломанное переднее колесо действительно было обнаружено полицией на месте событий.

Согласно заявлению водителя тук-тука, в момент происшествия в салоне транспортного средства также находился турист-иностранец. Однако Bangkok Post в своей заметке не уточняет, пострадал ли он в аварии.

 

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