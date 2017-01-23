Тук-тук протаранил КПП полиции в Кату

В полиции полагают, что 81-летний водитель тук-тука мог просто заснуть за рулем.

23 Января 2017 11:18:41

Тук-тук под управлением 81-летнего Фада Йайи протаранил КПП полиции в Кату утром 23 января. По словам очевидцев, автомобиль направлялся из Патонга в сторону Пхукет-Тауна, но у одного из перекрестков неустановленной причине вылетел на разделительную линию и врезался в здание полицейского КПП.

В момент аварии, произошедшей около 8:00 утра, пассажиров в тук-туке не было, сотрудники полиции на КПП также отсутствовали. Медицинская помощь по следам инцидента потребовалась лишь 81-летнему водителю, который был доставлен в больницу.

«Мы еще не взяли у него показаний. Пока что мы полагаем, что он просто уснул за рулем. Господи Фад – немолодой человек и он мог быть очень уставшим», – заявил шеф полиции Кату полковник Паттанаджак Джаккапан.

По его словам, водителю могут быть предъявлены обвинения в причинении ущерба государственной собственности. О том, продолжит ли 81-летний Фад работать в сфере общественного транспорта, полковник не сообщил.