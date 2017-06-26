ТСТ прогнозирует рост турбизнеса во II и III кварталах

Туристический совет Таиланда (ТСТ) прогнозирует, что рост на туристическом рынке страны продолжится во II и III кварталах.

26 Июня 2017 14:24:37

Фото: CaliVita International

В организации полагают, что развитию отрасли будет способствовать улучшение ситуации в тайской экономике, а также увеличение турпотока из-за рубежа на негативном новостном фоне из стран-конкурентов, включая Южную Корею и ближневосточные государства, пишет Bangkok Post.

ТСТ прогнозирует, что во II квартале страна примет 8,04 млн туристов из-за рубежа (рост на 6,4% год к году), а в III кватале – еще 8,75 млн (рост также на 6,4%). Всего же за год страна должна принять 35,1 млн иностранцев (рост на 7,8%), которые принесут стране 1,82 трлн бат (9,8%).

ТСТ накануне опубликовал обновленный индекс уверенности туроператоров. Значение ключевого отраслевого индикатора по итогам второго квартала составило 101 пункт, что является нормальным уровнем, не указывающим ни на спад, ни на бум. Прогноз на весь 2017 год – 102 пункта.

«Низкий сезон в этом году был довольно хорошим. Впрочем, ТСТ настоятельно рекомендует правительству стимулировать операторов турбизнеса на развитие новых продуктов и услуг, заниматься развитием инфраструктуры и усилением безопасности, чтобы подстегнуть уверенность туристов в стране», – заявил президент ТСТ Иттирит Кинглейк.