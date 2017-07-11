Тройная авария произшла на шоссе у храма Tha Ruea

Жители окрестностей памятника Героиням требуют принять меры по снижению аварийности на трассе Thepkrasattri Rd. в районе храма Tha Ruea.

11 Июля 2017 10:40:26

Очередная крупная авария произошла у храма Tha Ruea около 4:45 утра 9 июля. На известном высокой аварийностью изгибе дороги столкнулись три автомобиля – грузовик Isuzu и два пикапа.

По предварительной версии событий, водитель грузовик Со Пайн из Мьянмы не справился с управлением в повороте и был вынужден затормозить посредине дороги. В этот момент в его грузовик врезался двигавшийся в попутном направлении пикап под управлением Паномкорна Бунпата.

Мужчина, по его словам, лишь в последний момент увидел препятствие из-за плохого освещения и не смог избежать столкновения. Пикап по касательной задел грузовую машину, после чего вылетел с проезжей части и врезался в бетонный забор, ограждавший прилегающие к дороге жилые дома.

Следом в грузовик врезался еще один пикап, которым управлял некто Криттхапат Детпичай. Все три водителя смогли ибежать серьезных травм. Полиция пока не предъявила никому из них обвинений. Однако следователи уже установили, что шофер грузовика водительских прав не имел, и как минимум за это к ответственности он привлечен будет.

Один из жителей района пожаловался The Phuket News, что аварии на этом участке дороги происходят с пугающей частотой, а главная их причина – нарушение водителями скоростного режима.

«Если память мне не изменяет, мачты электропередач перед нашими домами заменяли 11 раз из-за врезавшихся в них машин. Это происходит очень часто, но Департамент скоростных магистралей не очень-то озабочен, даже придорожные ограждения не полностью закреплены. Именно поэтому я не готов молчать и требую, чтобы были приняты меры, поскольку все местные жители обеспокоены этой проблемой так же, как я», – заявил собеседник редакции.

О предыдущей аварии на этом участке читайте здесь. Тогда (5 июля) поворот у храма Tha Ruea не смог пройти пикап службы доставки пива Chang.