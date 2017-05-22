Трое фальшивых полицейских задержаны за вымогательство

На Пхукете задержаны трое мужчин, которые под видом полицейских вымогали выкуп у родственников двух подростков из Чалонга.

22 Мая 2017 14:37:50

Полиция Пхукета задержала троих мужчин, которые под видом сотрудников правоохранительных органов вымогали средства у двух подростков, застигнутых ими за употреблением наркотиков. Арест был производен 21 мая во время передачи родственниками молодых людей денег за отказ от возбуждения дела.

Как рассказали представители штаба полиции по 8 региону, около полудня 21 мая трое мужчин – Тхонгчай Кадтхонг, Итхипон Кринара и Патхомпонг Раттанасуван – под видом полицейских задержали двоих молодых людей, употреблявших наркотический коктейль на основе кратома. Вымогатели доставили их в бунгало на Sakdidet Rd. и заявили, что согласны отпустить подростков, если их родственники или друзья заплатят 60 тыс. бат.

Один из «друзей» тинейджеров переговорил по телефону с вымогателями и согласился на их требования, заодно сбив сумму взятки до 50 тыс. После этого он обратился в штаб полиции по 8 региону, сообщив о факте вымогательства.

При передаче денег Тхонгчай Кадтхонг, Итхипон Кринара и Патхомпонг Раттанасуван были задержаны, полиция пока не сообщила, какие обвинения против них будут выдвинуты, однако вменить мужчинам можно не менее трех статей.

Подросткам, ставшим жертвами вымогателей, также грозит наказание, поскольку факт употребления наркотиков они признали.