Триатлон Xterra приходит на Пхукет

Соревнования Xterra Off Road Triathlon, успешно дебютировавшие на острове Самуи в сентябре этого года, приходят на Пхукет.

30 Декабря 2016 15:28:04

Фото: xterrathailand.com

Триатлон на пересеченной местности состоится 1 апреля и будет входить в программу Чемпионата Азиатско-Тихоокеанского региона по этому виду спорта. Соревнования пройдут на пляже Лайан, но сами маршруты организаторы пока не озвучили.

Основным событием Xterra Phuket 2017 станет Individual Triathlon Standard: заплыв в открытой воде на 1,5 км; велогонка на горных велосипедах на 30 км; кросс по пересеченной местности на 10 км. К участию допускаются спортсмены с квалификацией Open Pro Elite и Asian Pro Elite (отдельно мужчины и женщины). Список возрастных групп, которых будет более десятка, можно найти на xterrathailand.com. Также в стандартном триатлоне будет и командный зачет, где каждый из этапов дистанции будет проходить отдельный спортсмен.

Кроме того, в рамках Xterra Phuket 2017 пройдет спринт-триатлон Individual Triathlon Sprint: заплыв на 750 м; велогонка на 16 км; забег на 6 км. Командного зачета в спринте не предусмотрено.

Атлеты, не любящие плавание, могут принять участие в дуатлоне Individual Duathlon Standard: забег на 5 км; велогонка на 30 км; забег на 10 км. Командного зачета здесь также не планируется.

Стоимость участия при регистрации до 15 февраля следующая: Individual Triathlon Standard – 4000 бат, Individual Triathlon Sprint – 3000 бат, Teams Standard Triathlon – 7500 бат, Individual Duathlon Standard – 4000 бат. Регистрация участников закрывается 28 марта. Организаторы предлагают аренду горных велосипедов в случае, если у участника нет собственного. Подробности и регистрация на сайте xterrathailand.com.