Три пляжа Пхукета вошли в топ-25 Азии по версии пользователей TripAdvisor

Портал TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших пляжей Азии по версии путешественников – 2017 Travelers’ Choice.

1 Марта 2017 14:49:16

В списке лучших пляжей Азии (Asia’s Top 25 Beaches) пхукетские Най-Харн, Ката-Ной и Фридом-Бич заняли четвертое, восьмое и 11 места соответственно. Также в топ-25 лучших пляжей Азии попали Пхра-Нанг и Рейли-Бич в провинции Краби (седьмое и 14 место соответственно).

«Мы гордимся тем, что сразу пять тайских пляжей так любимы пользователями TripAdvisor. Их бесценный отзывы помогают нам улучшать эти пляжи и гарантировать, что за ними ведется достойный уход ради нынешних туристов и следующих поколений», – заявил, комментируя публикацию 2017 Travelers’ Choice, глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

Отметим, что Най-Харн и Ката-Ной чаще других тайских пляжей попадают в топ рейтингов TripAdvisor, которые рассчитываются исходя из количества и качества отзывов со стороны туристов (таким образом в список попадают пляжи, которые одновременно и являются массовыми и оставляют у туристов положительные впечатления). В 2015 году Най-Харну удалось даже завоевать место в глобальном рейтинге World's 25 Beaches.