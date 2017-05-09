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Три перекрестка в Пхукет-Тауне украсят тематическими изображениями

Муниципалитет Пхукет-Тауна просит водителей по возможности избегать трех перекрестков на Thalang Rd. во время проведения работ, которые завершатся в мае.

Новости Пхукета

9 Мая 2017 14:07:12

Администрация Пхукет-Тауна приняли решение украсить три перекрестка в центре Старого города тематическими изображениями на асфальте. Об этом «Новостям Пхукета» сегодня заявил заместитель мэра Кави Тансукатанон.

Изображения, выполненные методом «печати по асфальту», появятся на пересечении Thalang Rd. с Thepkrasattri Rd., Yaowarat Rd. и Soi Rommanee.

«На пересечении Thalang Rd. и Thepkrasattri Rd. будет изображение китайской джонки в память о первых китайских торговцах, начавших приезжать на Пхукет, подниматься вглубь острова по клонгу Банг-Яй и торговать на Thalang Rd.», – рассказал доктор Тансакатанон.

«На Soi Rommanee будет изображение цветов как символ веселой и насыщенной ночной жизни жителей и гостей Пхукета», – продолжил он.

«Перекресток Thalang Rd. и Yaowarat Rd. украсит изображение шопхаусов в традиционном стиле сино-португез в память о том, какой процветающий город был выстроен в этом стиле», – закончил заместитель мэра.

По словам доктора Тансакатанона, работы начались около недели назад и будут завершены в течение этого месяца.

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