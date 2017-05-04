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Три недели до Rugby 10s

Пхукетская команда по регби Phuket Vagabonds вышла на финишную прямую в подготовке к 19-му ежегодному турниру по регби в формате десять на десять Phuket International Rugby 10s, который состоится на острове 26-28 мая.

8 Мая 2017 11:07:36

Фото: Rob Brewer
Фото: Rob Brewer

Как и прежде, в рамках мероприятия состоятся два отдельных соревнования: Open Tournament и ветеранский турнир Athena Siam Coffin Dodgers Vets Tournament. В первом примут участие 24 команды, во втором – 16. Пройдут соревнования на полях спортивного клуба Thanyapura.

Прошлогодние победители Athena Siam Coffin Dodgers – команда Avery Care Home Vets из Великобритании – не принимают участия в соревнованиях 2017 года, так что чествование нового чемпиона неизбежно. Вместе с Phuket Vagabonds на титул в этом году претендуют Moorabin Rams, Asian Japanese Dragons, Cottesloe Pirates, Gulf Leg'Ends и целый ряд других сильных команд, включая две новозеландские дружины Tasman Wanderers и AC Ballsmackerz. Новая Зеландия в турнире будет участвовать впервые. Розыгрыш ветеранского кубка начнется 26 мая.

В розыгрыше Open Tournament 2017 (там матчи стартуют 27 мая) примут участие как уже знакомые болельщикам команды, так и новички. Прошлогодний чемпион – команда малайзийской полиции – на турнир не приедет, и это означает, что очередную победу может записать на свой счет кто-то из прежних чемпионов, включая снова Phuket Vagabonds, Moorabin Rams и Flying Muppets. Впрочем, не стоит списывать со счетов Abu Dhabi Harlequins, Abu Dhabi Saracens и Lord Howe Island Woodhens, которые выступят на нынешнем турнире в роли темных лошадок. Также не упустят возможности реабилитироваться и Al Ain Amblers.

Финалы обоих турниров состоятся 28 мая, вход для болельщиков свободный. Подробнее на www.phuketrugby10s.com и www.facebook.com/PhuketInternationalRugby10.

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