Три десятка байкеров-иностранцев задержаны в Паттайе

Полиция Паттайи задержала 34 байкеров-иностранцев за нарушение общественного порядка, отсутствие шлемов и водительских прав.

8 Июля 2017 13:00:00

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Около 4:00 утра пятницы, 7 июля, в полицию Паттайи поступило сообщение о большой группе мотоциклистов-иностранцев, собравшихся на Soi VC и Soi Yen Sabai, заблокировавших проезд и мешающих гражданам ревом моторов. Звонивший предположил, что участники встречи могли готовиться к нелегальным уличным гонкам, пишет Bangkok Post.

Прибывшая по указанному адресу команда из 80 сотрудников полиции, военнослужащих и официальных лиц смогла задержать 34 участников встречи, хотя изначально их было больше. Некоторым из байкеров удалось скрыться с места событий. Большинство из задержанных оказались выходцами с Ближнего Востока.

Предсказуемо у некоторых из задержанных не оказалось водительских прав. Также полиция выписала несколько штрафов за отсутствие мотоциклетных шлемов.