Три человека задержаны за кражу кабелей провайдера ТОТ

Полиция задержала трех мужчин, которые оставили часть Паклока без телефонной связи 7-8 мая.

15 Мая 2017 13:16:46

Расследование кражи телефонных кабелей в Паклоке началось после жалобы провайдера ТОТ. Полиция установила, что имели место два случая хищения. В воскресенье, 7 мая, злоумышленники срезали 35 м кабеля, а на следующий день – еще 50 м. Всего было похищено собственности ТОТ на 42 тыс. бат, кроме того, без телефонной связи осталась часть жилых домов и офисов в Паклоке.

Как рассказал капитан полиции Пичит Тхонгтор из участка в Таланге, задержать подозреваемых удалось благодаря анализу записей с камер уличного видеонаблюдения. Второе преступление было полностью записано одной из камер в Паклоке.

«На записи видно, как на место событий приезжает пикап, водитель которого одет в серую рубашку, а двое его пассажиров – в синие. При помощи лестницы они добираются до проводов, срезают их, грузят в кузов пикапа и уезжают. На преступление у них уходит всего лишь 10 минут», – рассказал капитан Тхонгтор.

Именно транспортное средство позволило полицейским связать злоумышленников с лагерем рабочих компании Sompong Engineering and Service, являющейся подрядчиком оператора True Move. В лагере подозреваемые и были задержаны. Ими оказались 37-летний Сурийя Талад, 43-летний Писит Нынтао и 32-летний Тхонглуан Прабнок. Украденные ими кабели полиция пока не нашла.