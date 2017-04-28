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Три человека задержаны за кражу десятков аккумуляторов на Пхукете

Полиция раскрыла дело о кражах аккумуляторов из распределительных щитов интернет-провайдера Triple T Broadband.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Апреля 2017 15:11:42

Расследование было начато ранее в этом месяце по заявлению интернет-провайдера Triple T Broadband (подразделения TT&T), сообщившего в полицию о том, что из уличных распределительных щитов массово пропадают аккумуляторы.

Проверив записи с уличных камер видеонаблюдения, полицейские вышли на подозреваемых и 27 числа задержали их в Таланге. По данным следствия, кражами промышляли трое мужчин: Тибет Манубут, Вовравут Чусинун и экс-сотрудник Triple T Broadband Рарит Буаконг. Мужчины уже дали признательные показания, однако по их словам похищены ими были 38 аккумуляторов, тогда как в Triple T Broadband говорили о пропаже 62 единиц.

«Они рассказали, что сдавали аккумуляторы в магазин подержаных вещей по цене в 17 бат за кг, а деньги тратили на кратом», – рассказали представители полиции. Ущерб полиция оценивает на уровне 100 тыс. бат.

Также трое задержанных сознались в ряде других краж, включая угон скутера Honda Scoopy и кражу двух дамских сумочек.

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