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Три человека задержаны за хранение наркотиков

В общей сложности полиция изъяла около 150 г марихуаны, а также 13 таблеток метамфетамина и 5,5 г того же наркотика в кристаллической форме.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Мая 2017 10:22:10

Фото: Phuket Provincial Police
Фото: Phuket Provincial Police

Полиция Пхукта задержала трех мужчин за хранение наркотиков. Все три задержания были произведены во вторник, 2 мая.

Первым полицейские доставили в участок 33-летнего Наттхапонга Бамрунгкхванга, у которого было обнаружено более 145 г марихуаны и 5,5 г кристаллического метамфетамина. На допросе мужчина указал на своего поставщика, 29-летнего Пияпхонга Хормчауйя, у которого полиция обнаружила 13 метамфетаминовых таблеток.

В тот же день, 2 мая, по другой наводке был арестован 27-летний Джаккапхонг Пимсала, у которого полиция изъяла 2,78 г марихуаны м 10 таблеток (а также бамбуковый бонг, нож и разделочную доску).

Все трое задержанных заявили, что хранили наркотики исключительно для личных нужд.

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