Три человека пострадали в столкновении минивэна и мусоровоза

Микроавтобус врезался в заднюю часть кузова мусороуборочной машины, когда там находились трое бирманцев.

16 Марта 2017 13:11:23

Полиция получила сообщение об аварии на Sakdidet Rd. в тамбоне Вичит в 1:45 ночи 16 марта. Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили троих пострадавших – граждан Мьянмы, работавших на Пхукете сборщиками мусора. Двое из них в результате аварии получили серьезные травмы ног и врачи Vachira Hospital не исключают, что функционирование конечностей может никогда не вернуться в норму. О том, насколько серьезно пострадал третий мусорщик, полицейские не сообщили.

Как рассказали в полиции, мусороуборочная машина совершала рейс по Вичиту, останавливаясь у мусорных контейнеров на обочине для погрузки мусора в кузов. В перерывах между остановками рабочие находились на заднем бампере грузовика, держась за кузов.

Полиция не уточнила, в какой именно момент минивэн врезался в грузовик: когда он стоял или во время движения. При этом полицейские подчеркнули, что проблесковые маячки на мусоровозе исправно работали.

Полицейские отказались сообщить СМИ имя водителя, находившегося за рулем минивэна в момент аварии, но заявили, что ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой причинение травм другим лицам.