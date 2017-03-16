Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Три человека пострадали в столкновении минивэна и мусоровоза

Микроавтобус врезался в заднюю часть кузова мусороуборочной машины, когда там находились трое бирманцев.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Марта 2017 13:11:23

Полиция получила сообщение об аварии на Sakdidet Rd. в тамбоне Вичит в 1:45 ночи 16 марта. Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили троих пострадавших – граждан Мьянмы, работавших на Пхукете сборщиками мусора. Двое из них в результате аварии получили серьезные травмы ног и врачи Vachira Hospital не исключают, что функционирование конечностей может никогда не вернуться в норму. О том, насколько серьезно пострадал третий мусорщик, полицейские не сообщили.

Как рассказали в полиции, мусороуборочная машина совершала рейс по Вичиту, останавливаясь у мусорных контейнеров на обочине для погрузки мусора в кузов. В перерывах между остановками рабочие находились на заднем бампере грузовика, держась за кузов.

Полиция не уточнила, в какой именно момент минивэн врезался в грузовик: когда он стоял или во время движения. При этом полицейские подчеркнули, что проблесковые маячки на мусоровозе исправно работали.

Полицейские отказались сообщить СМИ имя водителя, находившегося за рулем минивэна в момент аварии, но заявили, что ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой причинение травм другим лицам.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Синоптики не ждут «аномальной жары» в день весеннего равноденствия
Синоптики не ждут «аномальной жары» в день весеннего равноденствия
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Stand Up Projects переплывет залив Пханг-Нга на досках
Stand Up Projects переплывет залив Пханг-Нга на досках
Ресторан PRU: С фермы – на стол
Ресторан PRU: С фермы – на стол
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.