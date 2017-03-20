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Три человека пострадали в аварии по пути с вечеринки

Полиция Пхукета пока не предъявила никому обвинений по следам ДТП, произошедшего в ночь на 19 марта на Thepkrasattri Rd.

Новости Пхукета

20 Марта 2017 18:02:33

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии на главном шоссе острова поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна после полуночи воскресенья, 19 марта. Прибывший по вызову наряд обнаружил на месте событий перевернутый кроссовер Honda CRV, под которым лежал раздавленный мотоцикл с коляской.

Водитель и два его пассажира были доставлены в больницу Vachira Phuket Hospital. Находившийся за рулем машины Правит Праканпай, которого удалось извлечь из салона автомобиля только при помощи специального оборудования, до сих пор не пришел в сознание. По сообщениям с места событий, все трое возвращались с корпоративной вечеринки.

Заместитель суперинтенданта полицейского участка Пхукет-Тауна капитан Удом Петчарат заявил, что полиция ждет, пока пострадавшие оправятся от травм.

«Сейчас они восстанавливаются в больнице. Пусть отдохнут», – заявил капитан.

На вопрос о том, был ли водитель трезв, офицер также не ответил.

«Я пока не знаю. Я жду результатов медицинских тестов», – заявил он.

Владелец раздавленного кроссовером мотоцикла, по словам капитана Петчарата, в полицию также пока не обратился. Что стало причиной аварии, также пока неизвестно.

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