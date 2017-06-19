Три человека погибли и четыре пострадали в ночной аварии в Таланге

Крупная дорожная авария произошла на севере Пхукета в ночь на 18 июня. Обвинений пока никому не предъявлено.

19 Июня 2017 11:01:22

Полиция получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. около 2:00 ночи 18 июня. Инцидент произошел в 1 км к югу от супермаркета Tesco Lotus в Таланге.

Прибывшие по вызову полиция и медработники обнаружили лежащий на боку пикап Mitsubishi Triton, микроавтобус с поврежденной задней частью кузова и спортивный мотоцикл Suzuki.

Водитель минивэна – 45-летний Прачуап Чуайванг – рассказал полиции, что направлялся в аэропорт с группой сотрудников авиакомпании China Airlines, когда в заднюю часть кузова его автомобиля на высокой скорости врезался пикап.

Никто из персонала China Airlines в результате не пострадал, водитель минивэна также избежал серьезных травм. Однако пока другие участники дорожного движения помогали попавшим в аварию людям, в пикап врезался спортивный мотоцикл Suzuki.

Пилот спортбайка Тханадон Сайла погиб на месте, его пассажирка Пачари Вутхипхан-Аю была доставлена в ближайшую больницу, но по прибытию врачи констатировали смерть. Также от полученных травм скончался оказывавший помощь жертвам аварии охранник Порнсаухан Кхонгпет. Мужчина был доставлен в Vachira Hospital, но спасти его жизнь не удалось.

Кроме того, в с травмами были госпитализированы три женщины – Супхавади Тхиппонгкон, Пэмика Вилайрат и Варисса Кросс. Все они также пострадали, когда мотоцикл врезался в пикап.

Капитан полиции Таланга Крайсорн Буйпрасоп заявил, что обвинений по факту ДТП пока никому не предъявлено.