Трейлер с экскаватором сбил мачту электропередач в Таланге

Два человека пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей между 15:00 и 16:00 среды, 14 декабря, на Thepkrasattri Rd.

15 Декабря 2016 12:28:08

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили на месте событий врезавшийся в столб тягач, на трейлере-полуприцепе которого находился экскаватор. Кабина автомобиля, где оказались заблокированы водитель и пассажир, была опутана электропроводами и выглядела серьезно поврежденной.

Впрочем, когда людей извлекли наружу, те оказались способны дать показания. Водитель, как подтвердили в полиции, получил травму спины, а его пассажир – легкие травмы. Оба были доставлены в больницу Thalang Hospital.

По словам находившегося за рулем тягача Сомпорна Типпхути, перед его машиной резко затормозил пикап, и чтобы избежать столкновения, пришлось резко маневрировать. В результате этого тяжелый грузовик вылетел с проезжей части и врезался в столб.

Полиция пока что не предъявила никому обвинений в связи с ДТП.