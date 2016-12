Третью часть Central Festival откроют к концу 2017 года СPN уже застроила два «угла» на перекрестке Darasamut Intersection, на очереди – третий. После сдачи проекта комплекс будет носить имя Central Phuket. 14 Декабря 2016 16:45:16 Компания Central Pattana Co Ltd, реализующая третью фазу развития Central Festival на Пхукете, объявила о том, что комплекс будет открыт в конце 2017 года, непосредственно к Рождеству по григорианскому календарю. Строительные работы на новой площадке уже начаты, после открытия весь комплекс будет носить название Central Phuket. Сейчас в описании проекта Central Phuket на сайте Central Pattana Co Ltd перечисляется как уже имеющуюся инфраструктура (кинотеатр, магазин Tops), так и запланированная к постройке (плавучий рынок, конференц-центр, отель). Третья фаза Central расположится к югу от первоначального комплекса, на участке земли площадью 111 рай между Chao Fa West Rd. и Wichitsongkram Rd. С первым зданием его свяжет пешеходный мост, который для удобства покупателей также оборудуют травалатором, рассказал «Новостям Пхукета» исполнительный вице-президент по маркетингу Central Pattana Co Ltd доктор Наттакит Тангпунсинтхана. «Central Phuket соберет первоклассные товары и услуги, чтобы удовлетворить все потребности тайцев и иностранцев в премиальной продукции. Это будет уникальное место и превосходная по своей концепции точка притяжения туристов, настоящие врата Пхукета в полном смысле слова», – заявил доктор Тангпунсинтхана. «Инвестиции в проект составляют 20 млрд бат. Строительство уже началось и мы ожидаем открытия в декабре 2017 года», – добавил он. По замыслу Central Pattana Co Ltd, комплекс будет включать три новые тематические зоны. Первой из них станет станет так называемый Mistique Forest. В общей сложности застройщик планирует превратить в зеленую зону около 5 рай земли, обещая «сочетание современных технологий и тайской культуры». Вторая зона – Aquaria, которая должна стать самым крупным океанариумом в стране «и крупнейшей подводно ботанической выставкой в мире». Во всяком случае так ее описывает доктор Тангпунсинтхана. Третая зона будет носить название Tales of Thailand, и там расположится плавучий рынок с товарами из каждого региона Таиланда. Таким образом компания планирует, по словам доктор Тангпунсинтханы, «представить тайскость миру, и Пхукет должен гордится тем, что станет частью этого». Согласно проекту на территории Central Phuket расположатся развлекательные заведения, лаунд-зоны, гостиница премиального уровня, концеренц-центр и многочисленные точки общепита. Под последние девелопер планирует выделить 15 тыс. кв. м. Парковка торгово-развлекательного центра будет способна принять 4150 машин и более 4000 мотоциклов.