Трехметровую кобру поймали в Чалонге

Змея заползла в жилой дом в поселке Chao Fah Thani Village и спряталась в комнате, где хозяин хранил свою коллекцию ваз.

17 Декабря 2016 14:47:09

Спасатели Phuket Ruamjai Rescue Foundation получили сообщение о змее в жилом доме около 15:30 пятницы, 16 декабря.

Команда специалистов во главе с руководителем Rumjai на Пхукете Саяном Тхаммапханом прибыла по вызову и обнаружила, что звонивший им мужчина не уточнил одну деталь – забравшаяся в дом змея была огромной королевской коброй.

«Когда он заметил ее, то подумал, что это просто «крысиная змея» [под этим названием известны несколько видов], но когда мы прибыли и рассмотрели змею, то оказалось, что это королевская кобра», – рассказал Саяном Тхаммапханом.

Чтобы обезопасить дом, спасателям сперва пришлось вынести из комнаты часть ваз, после чего господин Тхаммапханом поймал кобру. Длина змеи составила, по его словам, три метра.

«Она была длинной!» – заявил спасатель.

«Владелец дома рассказал нам, что ранее видел эту змею в озере неподалеку, но никогда не думал, что она может заползти к нему в дом», – добавил он.

Спасатели обещают, что сегодня (17 декабря) змею уже выпустят в джунгли. Телефон Рhuket Ruamjai Rescue Foundation – 076 283 346-7.