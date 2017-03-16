Трехметровую кобру поймали в Банг-Тао

У змей продолжается брачный сезон. В это время шансы встретиться с коброй выше, чем обычно.

16 Марта 2017 12:10:04

Сурин Бин Абдулла из Банг-Тао обратился к змееловам около 17:00 среды, 15 марта. Мужчина рассказал, что на участок у его дома заползла змея и попросил о помощи.

На вызов откликнулся местный специалист Ай Манабут, который за 10 минут поймал трехметровую королевскую кобру, побеспокоившую Бин Абдуллу. Когда змею взвесили, выяснилось, что в ней было 7 кг массы.

«У змей продолжается брачный сезон, и именно поэтому сейчас мы ловим их больше, чем обычно», – объяснил господин Манабут.

Напомним, на Пхукете работают несколько организаций спасателей, сотрудники которых обученных отлову змей. В частности, оперативно приехать на помощь могут специалисты фондов Ruamjai (тел: 076-283346-7) и Kusoldharm (тел: 076-246301, 076-246599).