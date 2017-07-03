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Трехметрового питона выселили из кондоминиума в Кату

Спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение о питоне на территории жилого комплекса Ratchaporn Place Condominium утром 3 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июля 2017 17:43:55

Обратившийся к спасателям жилец Ratchaporn Place рассказал, что заметил питона в дренажной системе снаружи здания и опасается за безопасность живущих в комплексе детей и домашних животных.

Специалистам Kusoldharm Foundation не потребовалось много времени на то, чтобы поймать питона, хотя змея оказалась крупной: вес ее достигал 7 кг, а длина – 3 м.

Пойманного в кондоминиуме питона отвезли в природный заказник Khao Phra Thaeo в Таланге и выпустили в джунгли.

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