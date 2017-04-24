Трехлетняя девочка осталась без матери после ДТП на Пхукете

В Таланге туристический автобус сбил мотоцикл, на котором находилась местная жительница с трехлетней дочерью.

24 Апреля 2017 10:29:57

Полиция получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. около 18:00 пятницы, 21 апреля. По словам обратившихся в полицию очевидцев, туристический автобус сбил мотоцикл на шоссе к югу от магазина Home Pro в Таланге.

Опросив свидетелей аварии, полицейские составили предварительную картину происшествия. Мотоцикл с 38-летней Суксай Пхудитхип и ее трехлетней дочерью двигался по шоссе в южном направлении. В районе поворота к поселку Phuket Villa мотоцикл сменил полосу движения, и его сбил двигавшийся на высокой скорости туристический автобус с логотипом компании MKR Transport.

Находившуюся на байке девочку выбросило из седла и она избежала травм, однако ее мать попала под колеса автобуса, который смог остановиться лишь через 30 м. Полученные женщиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

По словам подполковника полиции Сунана Петчу, водитель автобуса скрылся с места событий. Офицер через средства массовой информации обратился к шоферу с призывом срочно явиться в полицейский участок Таланга.