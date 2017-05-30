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Трех руководителей полиции Пхукет-Тауна проверяют на коррупцию

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон распорядился перевести на другое место службы трех руководителей участка в Пхукет-Тауне на время проведения в их отношении антикоррупционного расследования.

Новости Пхукета

30 Мая 2017 11:49:32

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон. Фото: Архив The Phuket News
Шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон. Фото: Архив The Phuket News

На альтернативное место службы были переведены шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Камон Осири и два его заместителя – подполковники Чао Пхомна и Нат Пхромтхеп. До окончания расследования они будут нести службу в центральном участке провинциальной полиции.

О полном отстранении от службы или помещении под стражу речи не идет, офицеры пока просто переведены с непосредственного места работы. Подобные переводы являются стандартной практикой в Королевской полиции Таиланда, если сотрудник подозревается в каких-либо злоупотреблениях или нарушении закона, как в данном случае.

Со вчерашнего дня обязанности руководителя участка в Пхукет-Тауне выполняет полковник Пирают Краджэди из центрального управления провинциальной полиции. Его заместители – подполковник Никорн Чутхонг и подполковник Патхак Кхванна.

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