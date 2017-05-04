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Трагедия пролила свет на проблемы семей Пхукета

Глава пхукетского офиса Министерства соцразвития серьезно обеспокоена «семейным вопросом» на Пхукете.

Новости Пхукета

8 Мая 2017 11:08:49

Похороны Беты. Фото: AFP / Lillian Suwanrumpha
Похороны Беты. Фото: AFP / Lillian Suwanrumpha

В субботу, 29 апреля, на кладбище при храме в Срисунторне состоялись похороны 11-месячной Беты, убитой собственным отцом пятью днями раньше. Мать девочки Джиранут Трират и члены семьи в слезах простились с трагически погибшим ребенком.

Гибель Беты получила широкий резонанс в тайских и международных СМИ ввиду обстоятельств произошедшего. В понедельник, 24 апреля, пока никого не было рядом, отец Беты – 20-летний Вуттисан Вонгталэй – покинул дом вместе с ребенком, после чего убил девочку и покончил с собой в заброшенном здании на севере Пхукета. Убийство ребенка Вуттисан Вонгталэй транслировал в Facebook, и социальная сеть далеко не сразу удалила видео. В беседе с полицией мать ребенка рассказала, что трагедии предшествовал супружеский конфликт на почве ревности. После происшествия губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал социальным службам провинции оперативно оказать Джиранут Трират всю возможную помощь.

Трагедия привлекла внимание к состоянию института семьи на Пхукете. Глава пхукетского офиса Министерства соцразвития Пимпон Кхорсантивичай отметила, что «серьезно обеспокоена» этим вопросом. Она отметила, что многие из жителей острова – это люди из других провинций, приехавшие сюда на заработки, и именно работа для них является приоритетом.

«У них нет времени на детей, которые вынуждены оставаться дома одни или с друзьями родителей. У них нет времени поговорить или просто побыть друг с другом, что негативно сказывается на отношениях. В некоторых случаях это ведет к семейному насилию, жестокому обращению с детьми и престарелыми», – признала Пимпон Кхорсантивичай.

«У нас работает горячая линия для оказания помощи, просто наберите 1300. Любой человек, включая соседей, может сообщить о проблемах в семье, и мы сделаем все, чтобы помочь близким успокоиться и вместе пройти через трудные времена», – заявила она. Также, по словам госпожи Кхорсантивичай, за помощью можно обратиться в антикризисный центр (One Stop Crisis Centre, OSCC) которые есть при каждой государственной больнице.

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