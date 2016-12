Традиции семьи: Зачем человеку с двумя дипломами работать официантом «Новости Пхукета» обсудили с Сергеем Нестеренко, с чего начинается карьера в индустрии гостеприимства. Антон Махров 30 Декабря 2016 16:52:50 Когда читаешь биографию любого отельного управляющего, то в самом начале практически обязательно будет указано, что «генеральный менеджер окончил такую-то школу отельного дела, после чего пришел на работу в ту или иную компанию». Дальнейший карьерный путь, как правило, достаточно подробен, но первые шаги в отельном бизнесе удостаиваются лишь пары сухих строк. Чтобы восполнить этот пробел, «Новости Пхукета» встретились с Сергеем Нестеренко, который только что закончил полугодовую стажировку в Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa, и тем самым сделал первый шаг на пути к должности генерального менеджера. Фамилия Нестеренко известна на Пхукете многим. Отец Сергея – Сергей Нестеренко старший – девелопер Vista del Mar Phuket и инвестор в ряде других проектов. Вернее, правильно было бы говорить о семье Нестеренко, поскольку Сергей младший также успел поработать в отделе аренды Vista del Mar. Сергей, говорит, что отец с детства был для него примером, и сходство между ними правда очень заметно – и внешне, и в общении. «В отце всегда был дух гостеприимства, он всегда был очень обходительным, очень приятным в общении человеком, о чем бы ни шла речь. Как дипломат. Человек в костюме, который всем помогает, и люди вместе с ним достигают успеха», – пересказывает Сергей детские воспоминания. «Еще я с детства любил что-нибудь готовить, но мне всегда казалось, что достойных денег этим не заработать. Конечно, есть звездные шефы, имена которых все знают, но я всегда полагал, что это люди уникального таланта, которым к тому же повезло в плане стечения обстоятельств», – признается Сергей. Прагматизм в итоге победил, и после школы Нестеренко младший отправился получать экономическое образование, а об индустрии гостеприимства вспомнил лишь спустя несколько лет, предложив отцу вместе открыть ресторан на Пхукете. «Отец сказал, что подумает, а затем сделал встречное предложение – вложить эти же деньги в профильное образование, и вместо того, чтобы набивать шишки на своем опыте, воспользоваться опытом и знаниями, которые выработало до этого человечество», – говорит Сергей. Выбор в итоге пал на именитую швейцарскую школу гостеприимства Les Roches. В учебном плане этого заведения есть программы как для желающих получить первое образование, так и для тех, кто уже имеет диплом. Говоря о том, что требуется от поступающего, Сергей ставит на первое место не отметки по школьным предметам, а soft skills, то есть социальные навыки и личные качества. Плюс наличие естественной склонности к работе в сфере услуг и владение английским. Обучение в Le Roches никак нельзя назвать бюджетным, при этом программа включает как классические семинары, так и практику – на территории самой школы и в формате стажировок в отелях. На деле это означает, что будущие управляющие начинают с самого низа. Мытье тарелок, обслуживание столиков, работа на стойке регистрации, уборка номеров – по одним книгам этого не выучишь. Чтобы руководить каким-то процессом его надо сперва освоить самому, и именно за это платят студенты Le Roches. «Для выходцев из состоятельных семей делать подобную работу, т. е. делать что-то своими руками зачастую оказывается весьма непросто», – говорит Сергей. Конечно, в программе школы есть и более приятные вещи, такие как дегустации вин и посещение мишленовских ресторанов, но и это, прежде всего, инвестиции в будущую карьеру, а не развлечение. Привычка постоянно носить строгий костюм с застегнутой на все пуговицы рубашкой приобретается там же (если ее до этого не было). «Нужно пройти через этот тяжелый труд. А потом будет еще тяжелее», – говорит Нестеренко. В качестве этого «потом» Сергей выбрал Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spа, к команде которого он присоединился в роли F&B Management Trainee, то есть менеджера-стажера по организации службы питания. Cергей поясняет, что специально выбрал большой отель известного бренда (224 номера), работа которого значительно отличается от того, как устроен Vista del Mar. На Пхукет же выбор пал потому, что здесь у стажера больше возможностей тесно поработать с менеджментом. В качестве примера он приводит участие в разработке формата «буфета а ла карте», который Novotel запустил в этом году. Хотя, конечно, как и в Les Roches большая часть работы стажера – работа руками. Чтобы понять внутреннюю кухню отеля, надо поработать на кухне в прямом смысле слова. «То есть ты сперва получил экономическое образование, затем второе высшее в Les Roches, и после этого приехал на Пхукет, чтобы мыть грязные тарелки?» – напрямую спрашиваю я. «Не мыть. Носить грязные тарелки», – отвечает Сергей, поясняя, что значительная часть его работы проходила в ресторанном зале. По словам Сергея, этот опыт обязателен для любого, кто в перспективе видит себя генеральным менеджером. «Без этого никак. Ты не найдешь хорошего шефа, который никогда не мыл посуду, или хорошего ресторанного менеджера, который не носил тарелки», – объясняет он. Носить же их в ходе стажировки приходится немало. «Просто для примера. Завтрак в отеле – это 400 гостей и шесть сотрудников», – говорит Сергей. В ходе нашей беседы он то и дело машинально поправляет лежащие перед ним столовые приборы. «Вот видишь? – спрашивает он. – Тарелка должна быть повернута так, чтобы, когда гость поднимает ее, можно было прочитать название бренда». Тем, кто думает о карьере в индустрии гостеприимства, Нестеренко советует дважды спросить себя, действительно ли они вы хотят в этот бизнес и в какую именно его часть. Второй вопрос – это готовность к работе не только тяжелой, но и постоянной. Если менеджер профессиональный, то он думает о гостях круглые сутки, и семь дней в неделю. Сам же Сергей за время работы получил немало благодарных отзывов от клиентов, а также награду от самого отеля. Плюс предложения работы в Бангкоке, Москве и Сингапуре. Ну а пока он планирует свои новогодние каникулы. После шести месяцев стажировки – это, пожалуй, актуально. Добавьте новостную ленту на свой сайт Россиянин задержан за попытку взорвать банкомат Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде Триатлон Xterra приходит на Пхукет Ужин с видом в Sunset Grill Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus