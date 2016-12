Традиции бранча в The Slate Ранее в этом году отель Indido Pearl провел ребрендинг и открылся под именем The Slate. Изменился ли легендарный воскресный бранч? Марк Ноулс 29 Ноября 2016 08:33:23 Ребрендинг легендарного пхукетского отеля Indigo Pearl, который в этом году открылся под именем The Slate, вызвал оживленные дискуссии как среди профессионалов индустрии гостеприимства, так и в кругах гурманов. Последних интересовал, в частности, вопрос о том, что будет с Rivet и другими ресторанами, расположенными при отеле. Отдельно публику беспокоила и судьба воскресных бранчей в Rivet, поскольку этот формат ресторан оттачивал на протяжении восьми лет. Не изменятся ли? Направляясь на первый бранч нового сезона в The Slate, я задавался тем же вопросом, что и остальные. Будет ли все так же, как в 2014 году, когда я последний раз заглядывал на мероприятие. Эти размышления не покидали меня и пока я устраивался за столом, и пока заказывал напитки. Но стоило взять тарелку и отправиться за едой, как все сомнения отступили – на бранче в обновленном отеле было буквально все, что можно пожелать. Этой части ребрендинг если и коснулся, то явно не в ущерб ей. В одиночку попробовать все было бы невозможно, поэтому я благоразумно отправился на бранч со спутницей. И пока я стоял, впечатленный выбором, она успела собрать на тарелке сет из морепродуктов согласно своим предпочтения. Предпочтены же в этот раз были свежие устрицы, лангустины (они же скампи), а также лобстер и креветки на гриле. Ансамбль органично дополнила легкая и хрустящая темпура из овощей, а заодно тайский соус для мореродуктов и несколько капель лимонного сока сверху. Я же для начала остановился на брускетте с овощами-гриль, моцареллой, пармской ветчиной и французским бри. В дополнение же к этой итальянской импровизации, я взял кусочек обжаренного на сковородке фуа-гра с домашним фруктовым чатни и подсушенным тостом. Если что-то дополняет фуа-гра просто идеально, то это именно сладко-пряный вкус фруктового чатни. Легкие закуски оказались правильным решением, потому что уже совсем скоро ноги сами несли меня к грилю, откуда донослись соблазнительные запахи жарящегося мяса. Здесь у меню даже возникло ощущение дежавю, поскольку память услужливо напомнила о том, что покорило меня на таком же бранче два года назад. А были это медленно готовящиеся над углями ножка ягненка, ростбиф, курица и цельный поросенок. Рядом же стояли все традиционные для воскресного жаркого гарниры, включая зеленый горошек, молодую морковку, картофель, сливочный шпинат, а также традиционные соусы и подливки. По соседству с выбором жаркого находилась отдельная секция со стейками (от бараньей корейки до мраморной говядины), а на другой стороне от гриля – роскошный лобстер и гигансткие тигровые креветки. Выбор оказался непростым делом, но в итоге я остановился на порции мяса с гриля и говяжьей вырезке средней прожарки, заполнив остаток тарелки гарнирами и не забыв про подливку к мясу и дижонскую горчицу. При этом мне повезло поймать секундное озарение, и добавить к этому пиршеству немного собственноручно приготовленного свежего салата, благо салат-бар с нарезанными овощами и зеленью был неподалеку. Моя же спутница тем временем продолжила изучать ассортимент даров моря, отдавая должное сперва суши и сашими, а затем – мидиям в белом вине. Едва ли я смогу выделить какую-либо одну кулинарную тему воскресного бранча The Slate, поскольку его основная идея, похоже, заключается в том, чтобы предложить гостям все и на любой вкус. Мне в таком случае остается лишь описать, на чем остановился я, а затем покаяться, что я так и не добрался до секции с индийскими блюдами, не отдал должного тайской кухне, не попробовал сувлаки и фалафели, которые здесь подаются в виде роллов в поджаристой лепешке. После стейка и ростбифа мне хотелось только расслабиться, и я искренне сожалел, что купальный костюм остался дома. Живописный бассейн просто манил (и естественно, он предлагался бесплатно), но освежиться мешала самая из банальных причин. Так что пришлось ограничиться прогулкой, а затем завершить бранч свежими фруктами, французскими сырами и миниатюрными десертами. Пожалуй, стоит снять шляпу перед Design Hotels, в портфолио которых вошел в этом году The Slate. В соответствии с давней мудростью они не стали пытаться исправить то, что и так было прекрасно. Не изобретая колеса, они просто взяли фирменный бранч и сделали его еще лучше. Бранч в The Slate проходит каждое воскресенье в течение всего высокого сезона с 12:00 до 15:30. Цены начинаются от 2050++ бат с человека (с б/а напитками) – до 2550++ и 4050++ (с разными вариантами барной карты). Другую информацию можно найти на theslatephuket.com