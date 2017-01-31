The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Toyota ждет роста на авторынке Таиланда после четырех лет спада

По оценкам тайского подразделения Toyota, продажи автомобилей в Таиланде в 2017 году составят в районе 800 тыс. машин, на 4,06% выше показателя за 2016 год. Таким образом, Toyota ожидает первого позитивного года тайском рынке после четырех лет спада.

Bangkok Post

31 Января 2017 16:13:35

Фото: Facebook.com/pg/ToyotaCSR
Фото: Facebook.com/pg/ToyotaCSR

Что касается продаж непосредственно самой Toyota (она контролирует треть рынка), то здесь прогноз компании еще более оптимистичен. Автопроизводитель ожидает роста продаж на 8,1% год к году, в абсолютных числах речь идет о 265 тыс. автомобилей. Соответствующее заявление сделал президент Toyota Thailand Киоичи Танада, пишет Bangkok Post.

Позитивный прогноз Toyota объясняет целым рядом фактором, включая запуск новых моделей крупнейшими производителями; рост государственных расходов; постепенно сходящий на нет эффект программы правительства Чинават. Государственные субсидии по программе, завершившейся в 2012 году, сперва подстегнули рост продаж, а потом вызвали четырехлетний спад на рынке. Так в 2016 году продажи были на 3,9% ниже, чем в 2015 году.

Что касается экспорта автомобилей из Таиланда в 2017 году, то здесь прогноз Toyota негативный. Автопроизводитель ожидает спада продаж на 11% до 282 тыс. машин. В качестве основной причины Toyota называет сокращение спроса на Ближнем Востоке на фоне низких цен на нефть.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Новый топливный акциз «стал сюрпризом» для авиакомпаний
Новый топливный акциз «стал сюрпризом» для авиакомпаний
Пхукет готовится к Новому году по китайскому календарю
Пхукет готовится к Новому году по китайскому календарю
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.