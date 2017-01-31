Toyota ждет роста на авторынке Таиланда после четырех лет спада

По оценкам тайского подразделения Toyota, продажи автомобилей в Таиланде в 2017 году составят в районе 800 тыс. машин, на 4,06% выше показателя за 2016 год. Таким образом, Toyota ожидает первого позитивного года тайском рынке после четырех лет спада.

31 Января 2017 16:13:35

Фото: Facebook.com/pg/ToyotaCSR

Что касается продаж непосредственно самой Toyota (она контролирует треть рынка), то здесь прогноз компании еще более оптимистичен. Автопроизводитель ожидает роста продаж на 8,1% год к году, в абсолютных числах речь идет о 265 тыс. автомобилей. Соответствующее заявление сделал президент Toyota Thailand Киоичи Танада, пишет Bangkok Post.

Позитивный прогноз Toyota объясняет целым рядом фактором, включая запуск новых моделей крупнейшими производителями; рост государственных расходов; постепенно сходящий на нет эффект программы правительства Чинават. Государственные субсидии по программе, завершившейся в 2012 году, сперва подстегнули рост продаж, а потом вызвали четырехлетний спад на рынке. Так в 2016 году продажи были на 3,9% ниже, чем в 2015 году.

Что касается экспорта автомобилей из Таиланда в 2017 году, то здесь прогноз Toyota негативный. Автопроизводитель ожидает спада продаж на 11% до 282 тыс. машин. В качестве основной причины Toyota называет сокращение спроса на Ближнем Востоке на фоне низких цен на нефть.