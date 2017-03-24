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Тотальный диктант напишут на Пхукете

В субботу, 8 апреля, писать диктант будут в 514 российских и 287 зарубежных городах. Напишут диктант и на Пхукете.

Новости Пхукета

29 Марта 2017 08:35:12

Фото: Тотальный диктант
Фото: Тотальный диктант

Ежегодный тотальный диктант напишут и на Пхукете. В субботу, 8 апреля, все желающие проверить свое знание русского языка смогут сделать это в школе QSI International School. В этот же день диктант будут писать еще в 514 российских и 287 зарубежных городах. В Таиланде к проекту планируют присоединиться Бангкок и Самуи. Написать диктант можно будет и онлайн.

Автором текста тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая из трех частей текста – небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Регистрация на диктант открывается сегодня, 29 марта, на сайте totaldict.ru. Для участия нужно зайти на страницу выбранного города или региона (например, Пхукета), зарегистрироваться и следовать дальнейшим инструкциям.

С февраля в России проходят очные занятия по подготовке к тотальному диктанту, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие со всего мира. Дополнительную информацию об участии в диктанте на Пхукете можно получить по эл. почте info@skazka-sad.com, rodionkudrin@yandex.ru и телефону 0810820498 (Родион).

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