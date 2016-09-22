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Торговцы с плавучего рынка жалуются на отсутствие клиентов

Перед подписанием контрактов оператор рынка обещал многочисленных туристов, но те на Phuket Floating Market так и не появились.

Юттават Лекмак

22 Сентября 2016 12:57:42

Арендаторы торговых площадей на Phuket Floating Market требуют от властей, чтобы те помогли им разрешить конфликт с оператором рынка.

Как выяснили «Новости Пхукета», торговцы уже попытались подать жалобу в Офис омбудсмена (Damrongtham Centre) и Управление по защите прав потребителей (Phuket Consumer Protection Office), но обе инстанции их заявления отклонили. Тогда торговцы организовали акцию протеста у муниципалитета Кату, и там их услышали. В понедельник, 20 сентября, глава района Сайан Чаначайвонг принял заявление торговцев и пообещал разобраться.

Главная претензия бизнесменов состоит в том, что на рынке до сих пор нет покупателей, при этом торговые точки обязаны продолжать работу под угрозой штрафов со стороны P. R.A. Solution Co, компании-оператора Phuket Floating Market. Соответствующие условия прописаны в контрактах на аренду торговых площадей.

«Я хочу вернуть свои деньги. Затем я хочу разорвать контракт и найти другое место. Мы все хотим свои деньги назад», – заявила корреспонденту редакции Паричат Рынрак, арендующая на рынке точку по продаже продуктов питания.

По ее словам, Phuket Floating Market реальным рынком и достопримечательностью так и не стал.

«Ануча Воранетивонг [оператор рынка] говорил нам, что сюда будет приезжать множество туристов, особенно китайских. Но с момента открытия рынка клиентов было совсем чуть-чуть, что напрямую отражается на наших доходах», – добавила она.

По словам Паричат, она подписала контракт на аренду торговой точки еще в ноябре прошлого года и с этого момента начала платить арендную плату. При этом открылся маркет лишь 18 мая 2016 года.

«Открытие постоянно откладывалось, более семи раз в сумме», – заявила Паричат Рынрак.

«Многие из нас подали заявления в Damrongtham Centre, жалуясь на то, что Phuket Floating Market не привлекает обещанного количества туристов, которое заявлялось перед открытием. Но ответа от властей так и не поступило. Я вместе с партнером вложила в сумме 500 тыс. бат, включая все расходы. Другие торговцы также потратили немало. У меня правда большие проблемы», – добавила женщина.

Закрыть убыточный бизнес Паричат Рынрак не может. И у нее, и еще у 72 торговцев в контрактах указано, что в этом случае им грозит штраф в 3000 бат за каждый день простоя торговой точки. Об этом условии в договоре «Новостям Пхукета» рассказали сразу несколько из арендаторов.

Что именно намерен предпринять муниципалитет Кату, пока что неизвестно, но глава района Сайан Чаначайвонг пообещал, что в стороне он не останется.

«Я приму вашу жалобу и вызову владельца Phuket Floating Market, что поговорить с ним и прояснить ситуацию. Многое зависит от того, что прописано в контрактах», – заявил господин Чанчайвонг.

Корреспонденту «Новостей Пхукета» удалось найти Анучу Воранетивонга, генерального менеджера компании P.R.A. Solution Co, которая является оператором рынка. Однако господин Воранетивонг оказался немногословен.

«На что бы они ни жаловались, это их проблема. Мы должны следовать контракту», – заявил менеджер.

На вопрос о том, планирует ли он встретиться с торговцами, господин Воранетивонг заявил, что «направит своих представителей разобраться» и разговор на этом прекратил.
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