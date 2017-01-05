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Торговцы с плавучего рынка подали жалобу в офис омбудсмена

Арендаторы торговых площадей на плавучем рынке в Кату не дождались помощи от местного муниципалитета и обратились в офис омбудсмена.

Юттават Лекмак

5 Января 2017 14:44:17

Арендатор киоска на плавучем рынке Пхимвилай Промпхила. Фото: Юттават Лекмак
Арендатор киоска на плавучем рынке Пхимвилай Промпхила. Фото: Юттават Лекмак

О проблемах на Phuket Floating Market стало известно 20 сентября 2016 года, когда торговцы организовали акцию протеста у муниципалитета Кату, требуя помочь им разрешить конфликт с оператором комплекса.

Главная претензия арендаторов торговых площадей состояла в том, что на рынке до сих пор не появилось покупателей, при этом торговые точки обязаны продолжать работу под угрозой штрафов со стороны P. R.A. Solution Co, компании-оператора Phuket Floating Market. В среду, 4 января, арендаторы направились в офис омбудсмена при Provincial Hall с новой жалобой (ранее в эту инстанцию они также уже обращались, подробнее читайте здесь).

«Три месяца назад, 20 сентября, мы подали жалобу в муниципалитет Кату, но никакого ответа до сих пор не получили, и кажется, что никто не хочет брать на себя ответственность», – заявила 45-летняя Пхимвилай Промпхила, арендующая на Phuket Floating Market киоск.

«У торговцев с рынка большие проблемы, поскольку они понесли значительные убытки, вложившись в открытие там магазинов. Но ни одно из ведомств, куда мы обращались, не стало брать на себя ответственность [за наше дело], и мы хотим знать, почему Phuket Floating Market не показывает ответственности», – добавила Пхимвилай Промпхила.

«Мы хотим знать, передали ли сотрудники офиса омбудсмена нашу жалобу губернатору Чокчаю Дечаморнтхану», – подчеркнула она.

Сотрудник офиса омбудсмена, с которым связались «Новости Пхукета» по этому вопросу, отказался комментировать ситуацию.

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