Торговцы Най-Янга подали жалобу на соседа-бизнесмена

Предприниматели считают несправедливым, что кто-то продолжает вести бизнес в районе пляжа, тогда как они этого делать не могут.

22 Ноября 2016 10:52:16

Амной Понгтой и Кайд Джадсаман подали жалобу на владельца ресторана и СПА на пляже Най-Янг. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Группа из 20 пляжных предпринимателей из Най-Янга нанесла визит в офис омбудсмена (Damrongtham Centre), чтобы пожаловаться на соседа-бизнесмена, который, по их мнению, нелегально застроил участок и ведет на нем предпринимательскую деятельность.

Лидеры недовольных торговцев – Амной Понгтой и Кайд Джадсаман – пояснили, что еще в 2014 году владелец участка Данг Лаоланг получил предписание снести все постройки, которые он возвел на своей земле, но этого так и не произошло. Сейчас, по словам Амноя, на указанной территории площадью в 5 рай находятся ресторан, СПА-центр и жилые помещения.

«Мы думаем, что это нечестно, что он может вести бизнес на этой земле, а мы нет. Мы полагаем, что он даже не платит налог на имущество, и хотели бы, чтобы официальные лица провели расследование», – заявил Амной Понгтой. По его словам, участок, о котором идет речь, находится в пределах национального парка Sirinart, где строительство запрещено.

Редакция The Phuket News выяснила, что Данг Лаоланг и его семья владеют двумя документами уровня SorKor1 на участки площадью в 9 рай и 2 рая. При этом сейчас бумаги изучает суд провинции Пхукет, проверяя юридическую чистоту вопроса.

В прошлом постройки, возведенных на участке в 2 рая, уже сносились, но владелец земли затем возвел там новые, расширив застроенную территорию до 5 рай.