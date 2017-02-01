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Торговая палата: Китайский новый год принес Пхукету 5 млрд бат за четыре дня

Торговая палата Пхукета подсчитала доходы провинции за первые четыре дня китайского Нового года, празднование которого у китайцев продолжается не менее недели.

Таньялак Сакут

1 Февраля 2017 11:39:11

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил заместитель президента Торговой палаты Пхукета Чаран Сангсам, расходы празднующих (и соответственно выручка бизнеса) в этом году на 15% выше, чем в прошлом.

«Общие расходы с начала фестиваля 28 января составили около 5 млрд бат», – отметил господин Сангсам в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» во вторник, 31 января.

Главными бенефициарами стали отели и рестораны среднего ценового сегмента, ориентирующиеся на туристов соответствующего уровня. До малого бизнеса, особенно находящегося вне популярных туристических районов, деньги не дошли.

«Малый и локальный бизнес не почувствовал этого эффекта ввиду недостатка транспортной связности. Я думаю, что ситуация изменится лишь после того, как на Пхукете появится настоящий общественный транспорт, такой как легкая железная дорога», – заявил Чаран Сангсам.

По его словам, большую часть туристического потока в китайский Новый год обеспечили Гонконг, Сингапур, Малайзия и Китай.

«Это информация от отелей, ресторанов и туристических компаний. Мы получим более полные данные после окончания празднования 4 февраля», – добавил он.

В этом году Пхукет отказался от проведения отдельного фестиваля непосредственно в первый день нового года по китайскому календарю, ограничившись фестивалем старого города 2-4 февраля. Как отметил Чаран Сангсам, это не сказалось на турпотоке и расходах туристов.

«Это никак не отразилось на количестве посетивших Пхукет туристов, все идет хорошо. Туристы, приезжающие на китайский Новый год, могут принять участие в Фестивале старого города 2-4 февраля.

В целом по стране китайский Новый год обещает стать самым прибыльным за всю историю. Торговая палата Таиланда оценивает выручку на уровне 54,9 млрд бат, что на 4,5% выше прошлогоднего показателя. При этом речь идет лишь о неделе с 27 января по 2 февраля, то есть доходы от Фестиваля старого города на Пхукете в эту сумму не входят.

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