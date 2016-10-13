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Тоннель в Чианг-Мае превратили в галерею граффити

Власти Чианг-Мая пригласили художников украсить стены тоннеля Мэ-Ванг в районе Чом-Тхонг.

Bangkok Post

13 Октября 2016 13:13:32

После своего открытия тоннель Мэ-Ванг значительно улучшил транспортную ситуацию в провинции Чианг-Май и облегчил туристам доступ к национальному парку Doi Inthanon. Теперь же он будет еще и радовать взгляд отдыхающих, направляющихся к cамой высокой горе Таиланда, пишет газета Bangkok Post.

Удом Ванджинг – художник и лектор Университета Чианг-Мая – рассказал изданию, что в сентябре к нему обратились представители Департамента сельских дорог и предложили украсить стены тоннеля рисунками. Удом и его команда приняли предложение и приступили к работе, которая будет закончена в следующем году.

Художники начали расписывать тоннель 23 сентября и намереваются завершить проект в течение 120 дней. К этому моменту обе стены тоннеля должны превратиться в цельные арт-композиции в жанре мурал (монументальной живописи). Над реализацией задумки работает команда из пяти человек.

В качестве темы для первой из стены художники выбрали природу северного Таиланда: животных, птиц и растения. Тема второй стены – местная культура и образ жизни. Удом Ванджинг отметил, что проект в Чианг-Мае – это своего рода пилот. В случае успеха опыт северной провинции могут перенять и другие регионы страны.

Напомним, что на Пхукете реализуется схожий проект, однако здесь художники расписывают стены домов в Старом городе, а не тоннели. Подбробнее о проекте и перепетиях его реализации можно почитать здесь. А маршрут для арт-прогулки по Пхукет-Тауна доступен по этой ссылке.

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