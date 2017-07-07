Тоннель в Чалонге обещают сдать в сентябре 2018 года

Департамент скоростных магистралей Пхукета решил вопрос с выкупом земли у собственников, так что подрядчик в ближайшее время сможет начать полномасштабные работы на стройплощадке.

7 Июля 2017 13:35:38

Фото: Праварит Мусика

О решении вопроса с выкупом земли «Новостям Пхукета» заявил инженер проекта Сомкиат Йимпонг, отвечающий за строительство тоннеля от лица Департамента скоростных магистралей.

«Изначально было 34 землевладельца, у которых необходимо было выкупить участки на отрезке дороги длиной в 900 м. Однако с четырьмя из них, которым принадлежит земля на 100 м дороги, договориться не удавалось. Теперь же вопрос об этих 100 м решен», – объяснил Сомкиат Йимпонг.

По его словам, выплаты собственникам будут произведены в сентябре, а строительство тоннеля завершится в течение 14 месяцев, то есть тоже в сентябре, но уже следующего года (ровно на год позже изначально планировавшегося срока). Текущая степень готовности тоннеля – 16%.

Как пояснил господин Йимпонг, в течение этого месяца должны быть организованы объезды зоны строительных работ на Wiset Rd., к югу от кольца Чалонга. Объездные маршруты подготовят и для следующего на север транспорта, и для следующего на юг.