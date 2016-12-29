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Тоннель в Банг-Ку открыли на Новый год

Движение по тоннелю на пересечении Thepkrassattri Rd. и Bypass Rd. было открыто 28 декабря. Однако 4 января тоннель снова закроют для завершения работ.

Таньялак Сакут

29 Декабря 2016 08:49:16

Фото: Phuket Highways Department
Фото: Phuket Highways Department

«Сегодня был первый день, когда мы запустили движение по тоннелю в Банг-Ку. Он будет открыт для трафика вплоть до 3 января включительно», – заявил 28 декабря курирующий проект инженер Департамента скоростных магистралей Сомкьет Йимпонг.

«Развязка пока не радует глаз внешним видом, поскольку проект готов лишь на 65%, но мы все равно открыли одну полосу в направлении от Пхукет-Тауна к аэропорту, чтобы облегчить движение транспорта», – добавил он.
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