Тоннель у Tesco закроют на ночь с 11 на 12 ноября
Рабочим нужно примерно семь часов, что установить щиты с надписью Samkong Underpass на въездах в тоннель. Движение закроется в 21:00 и откроется в 04:00.
Таньялак Сакут
10 Ноября 2016 18:17:46
Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Пативетвуттисак Сукки подтвердил, что для движения транспорта будут закрыты все подземные полосы. Водители смогут пересечь перекресток только по наземным полосам.
«Все четыре полосы в тоннеле будут закрыты для движения с 21:00 пятницы, 11 ноября, до 04:00 субботы, 12 ноября», – заявил он.
В беседе с журналистами господин Сукки заявил, что для окончательной сдачи проекта компании подрядчику осталось доделать лишь последние «мелочи», а также провести финальную проверку оборудования, отвечающего за безопасность.