Тоннель у Tesco закроют на ночь с 11 на 12 ноября

Рабочим нужно примерно семь часов, что установить щиты с надписью Samkong Underpass на въездах в тоннель. Движение закроется в 21:00 и откроется в 04:00.

10 Ноября 2016 18:17:46

Фото: Крис Хастед

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Пативетвуттисак Сукки подтвердил, что для движения транспорта будут закрыты все подземные полосы. Водители смогут пересечь перекресток только по наземным полосам.

«Все четыре полосы в тоннеле будут закрыты для движения с 21:00 пятницы, 11 ноября, до 04:00 субботы, 12 ноября», – заявил он.

В беседе с журналистами господин Сукки заявил, что для окончательной сдачи проекта компании подрядчику осталось доделать лишь последние «мелочи», а также провести финальную проверку оборудования, отвечающего за безопасность.