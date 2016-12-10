Тоннель у Tesco закроют для проведения официальной церемонии 19-20 декабря

Тоннель будет полностью закрыт для транспорта в первой половине дня 20 декабря, а полосы, ведущие в северном направлении, будут закрыты еще и вечером 19 числа.

10 Декабря 2016 09:37:44

Фото: Chris Husted

Департамент скоростных магистралей решил все же провести торжественную церемонию «официального открытия» тоннеля у Tesco Lotus на шоссе Bypass Rd.

Мероприятия состоятся во вторник, 20 декабря, и продлятся с 6:00 утра примерно до 11:00, заявил глава Департамента скоростных магистралей Пхукета Пативетвуттисак Суккхи.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста также учтите, что полосы для движения в северном направлении будут закрыты с 22:00 понедельника, 19 декабря, для подготовки к церемонии», – добавил он.

Напомним, тоннель у Tesco был сдан ранее в этом году, причем задержка в реализации проекта составила год и восемь месяцев. Согласно последним заявлениям Департамента скоростных магистралей, подрядчику Vivat Construction Co Ltd придется уплатить штраф в размере 570 млн бат. При этом та же компания сейчас реализует проект по строительству тоннеля в Чалонге (последняя новость об этом проекте датируется июнем).

После окончания строительства у Tesco, курировавший проект инженер Департамента скоростных магистралей Чалермпон Вонгкьеткун ушел со своего поста и переехал в провинцию Сонгкхла, заявив, что худшего проекта в его карьере не было (подробнее читайте здесь).

«Моя жизнь сейчас лучше, чем когда-либо. Я все еще занимаюсь дорожным строительством, но у меня уже нет ощущения, как будто я застрял в бесконечной петле страданий», – заявил он в беседе с «Новостями Пхукета».