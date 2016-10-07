Тоннель у Tesco сдадут без фанфар, подрядчика ждет штраф

Общая сумма штрафа, который предстоит заплатить подрядчику, превысит 500 млн бат. Такую цифру назвал инженер проекта из Департамента скоростных магистралей Пхукета.

10 Октября 2016 08:50:14

Организация развязки у Tesco Lotus на Bypass Rd. близится к концу. Проект стоимостью в 834 млн бат должен быть завершен к 30 октября, никакой торжественной церемонии в связи с этим не планируется.

«Церемонии открытия или чего-то подобного не будет. В чем смысл? Дорога уже открыта для движения, да и я сам не хочу в очередной раз выслушивать критику по проекту. Для всех задействованных это был долгий и тяжелый путь. Делать очередное публичное объявление или проводить церемонию было бы унижением», – заявил инженер проекта Чалермпон Вонгкьеткун из Департамента скоростных магистралей Пхукета. Именно он отвечал за строительство от лица ведомства, и именно ему в течение многих месяцев приходилось объяснять задержки в реализации проекта.

При этом господин Вонгкьеткун подтвердил, что на подрядчика Vivat Construction Co Ltd будет наложен весомый штраф за срыв всех сроков.

«Компании придется заплатить штраф в размере 2 млн бат за каждый день просрочки, начиная с 20 января этого года, когда истекло последнее продление сроков», – заявил инженер.

«Да, им придется в общей сложности заплатить 570 млн бат штрафа, если они уложатся к 30 октября», – подтвердил он.

После сдачи проекта на него будет распространяться двухлетняя гарантия подрядчика, как и в случае с тоннелем у Central Festival.

Как именно будет происходить уплата штрафа и куда будут перечислены средства, господин Вонгкьеткун не уточнил. По его словам, эти вопросы находятся в ведении бухгалтерии Департамента скоростных магистралей. Сам инженер намерен после окончания проекта покинуть свой пост.

«Я едва могу дождаться сдачи этой развязки. Я эмоционально опустошен всей той жесткой критикой, которая обрушилась на проект. Работа шла совсем не так гладко, как мы надеялись, когда принимали решение о строительстве. Когда стройка стартовала, все взгляды были прикованы к ней, и каждая трудность на пути – большая или маленькая – вызывала шквал критики и жалоб», – признался инженер.

«Возможно, я перееду с Пхукета, когда проект будет завершен. Я устал, если быть откровенным», – добавил он.

Напомним, согласно подписанному контракту Vivat Construction должна была сдать тоннель еще летом прошлого года, однако сроки неоднократно переносились. В конце сентября объект с инспекцией посетил национальный омбудсмен. Он также говорил о штрафе, но сумму называл меньшую – 200 млн бат (подробнее читайте здесь). При этом с момента инспекции срок окончания работ был перенесен еще раз.