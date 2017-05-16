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Тоннель у Central Festival закроют на ночь

Движение по тоннелю Darasamut Underpass будет закрыто с 23:00 сегодняшнего дня и до завтрашнего утра.

Новости Пхукета

16 Мая 2017 19:05:20

Движение по тоннелю обещают восстановить к 7:00 утра.
Движение по тоннелю обещают восстановить к 7:00 утра.

Как пояснил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Папиветвуттисак Сукки, тоннель закрывают для ремонта указателей, установленных на въезде в него.

«Тоннель будет закрыт до завершения работ. Они должны быть окончены около 7:00 утра. Я приношу извинения за неудобства», – заявил господин Сукки.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-212179.

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