Тоннель у Central Festival закроют на ночь Движение по тоннелю Darasamut Underpass будет закрыто с 23:00 сегодняшнего дня и до завтрашнего утра. Новости Пхукета 16 Мая 2017 19:05:20 Движение по тоннелю обещают восстановить к 7:00 утра. Как пояснил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Папиветвуттисак Сукки, тоннель закрывают для ремонта указателей, установленных на въезде в него. «Тоннель будет закрыт до завершения работ. Они должны быть окончены около 7:00 утра. Я приношу извинения за неудобства», – заявил господин Сукки. Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-212179.