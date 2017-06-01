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Тоннель у Central Festival частично закроют на несколько часов 1 и 2 июня

Департамент скоростных магистралей намерен провести уборку в тоннеле сегодня и завтра.

Новости Пхукета

1 Июня 2017 11:21:02

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

Как сообщили «Новостям Пхукета» в Департаменте скоростных магистралей, сегодня, 1 июня, на два с половиной часа (с 12:00 до 14:30) будет закрыта полоса для движения в северном направлении (в сторону Tesco Lotus). Завтра, 2 июня, на аналогичное время будет закрыта полоса для движения на юг (в сторону Чалонга).

Департамент скоростных магистралей приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок: 076 212 179.

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