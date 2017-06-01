Тоннель у Central Festival частично закроют на несколько часов 1 и 2 июня Департамент скоростных магистралей намерен провести уборку в тоннеле сегодня и завтра. Новости Пхукета 1 Июня 2017 11:21:02 Фото: Таньялак Сакут Как сообщили «Новостям Пхукета» в Департаменте скоростных магистралей, сегодня, 1 июня, на два с половиной часа (с 12:00 до 14:30) будет закрыта полоса для движения в северном направлении (в сторону Tesco Lotus). Завтра, 2 июня, на аналогичное время будет закрыта полоса для движения на юг (в сторону Чалонга). Департамент скоростных магистралей приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок: 076 212 179.