Тоннель у Central Festival будет закрыт утром 30 марта

Тоннель, официально носящий название Darasamut Underpass, будет закрыт с 9:00 до 12:00 четверга, 30 марта.

28 Марта 2017 14:54:56

Фото: The Phuket News

Как пояснил «Новостям Пхукета» глава местного офиса Департамента по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий (DDPM), в четверг, 30 марта, в тоннеле будут проходить учения по действиям в случае землетрясения.

«Тоннель будет закрыт с девяти утра и до полудня», – подтвердил глава DDPM на Пхукете Чайтхават Сивабавон. Среди участников мероприятия ожидается губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан.

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Пативатвуттисак Суки заявил «Новостям Пхукета», что его ведомство «не ожидать каких-либо проблем с дорожным движением из-за закрытия тоннеля».

– Самиро Майи