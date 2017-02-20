Томас Китинг предстал перед судом

Бойфренд туристки, погибшей в столкновении аквабайков, признал обвинения и ждет вердикта суда.

20 Февраля 2017 11:21:16

Полиция Карона формально предъявила Томасу Китингу обвинения 9 февраля. Фото: Premkamon Ketsara

Полиция Карона подтвердила «Новостям Пхукета», что Томас Китинг предстал перед судом, признал выдвинутые против него обвинения в опасном вождении и сейчас ожидает решения суда, которое будет оглашено в течение четырех-пяти дней.

В воскресенье, 5 февраля, австралиец Томас Китинг и его подруга Эмили Джейн Колли арендовали два аквабайка на Кароне и отправились кататься у пляжа Ката, где водные мотоциклы Китинга и Колли столкнулись. В результате аварии 20-летняя Эмили Джейн Колли погибла, 22-летний Китинг серьезных травм избежал и когда девушку достали из воды, помогал проводить сердечно-легочную реанимацию (см. здесь).

Через четыре дня после инцидента Китинг был вызван в полицейский участок Карона, где ему были официально предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем смерть человека. Австралиец явился в участок в сопровождении своих родственников и членов семьи Эмили Колли, которые подтвердили, что считают произошедшее несчастным случаем и ни в чем не винят Китинга. В пятницу, 17 февраля, австралиец предстал перед судом провинции Пхукет.

«Рассмотрение дела и вынесение вердикта займет у суда еще четырех-пять дней. На все это время господин Китинг останется в стране», – заявил майор полиции Карона Пативат Йодкван. Редакция «Новостей Пхукета ожидает решения суда.